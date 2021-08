Azərbaycanın futbol klublarının 2020-ci ildə heyətlərinə qatdığı futbolçuların sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər veri ki, bu barədə FIFA-nın yaydığı hesabatda bildirilib.

Komandalar başa çatan ildə 61 oyunçu transfer edib və 51-i ilə yollarını ayırıb.

Əməliyyatlarda 10 ölkənin təmsilçiləri iştirak edib.

