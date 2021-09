Albaniyanın Baş naziri Edi Rama yeni hökumətin tərkibini açıqlayıb.

Metbuat.az “Kurir” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, yeni hökumətdə 16 nazirdən 12-si qadındır.

Ramanın müavini Arben Ahmetay olacaq.

Xatırladaq ki, Ramanın rəhbərlik etdiyi Albaniya Sosialist Partiyası aprelin 25 -də keçirilən parlament seçkilərində qalib gəlib.

