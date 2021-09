Əfsanəvi aktyor Jan-Pol Belmondo vəfat etdi

Dünya şöhrətli fransız aktyor Jan-Pol Belmondo vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Frans-Press" məlumat yayıb. Aktyor 88 yaşında dünyasını dəyişib.

1933-cu ildə Parisdə dünyaya gələn aktyor 1957-ci ildə ilk filminə çəkilib. Ona məşhurluğu isə Jan-Lyuk Qodarın “Son nəfəsdə” filmi gətirib. Bundan sonra bir çox macəra və komediya filmlərində yer alan aktyor ümumilkdə 81-dən çox filmdə rol alıb.

O, ən yaxşı kişi roluna görə 1989-cu ildə “Sezar”, 2011-ci ildə "Qızıl Palma budağı", 2016-cı ildə isə "Qızıl şir" mükafatına layiq görülüb.

Fəxri Legion ordeninin komandoru olub.

