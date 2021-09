Müğənni Nadir Qafarzadənin oğlu Əziz və həmkarı Rəqsanə İsmayılova Rusiyada toyların birində bir araya gəliblər.

Metbuat.az sherg.az-a istinadən xəbər verir ki, onların birgə videosunu N.Qafarzadə paylaşıb. Sənətçi paylaşıma qısa qeyd də yazıb:



“Süpersiniz. Partlayanlar partlasın”.



Qeyd edək ki, Əziz də atası kimi ifaçıdır.

