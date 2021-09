Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı Əliağa Vahidin heykəli ilə bağlı maraqlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfir tviter hesabında bu heykəlin dünyanın ən maraqlı heykəl olduğunu yazıb:

"Dünyada gördüyüm ən maraqlı heykəl. Şair və sənətkar Əliağa Vahidin həyat hekayəsi heykəlinin üzərində təsvir edilib".

