Azərbaycan qonşu ölkələrlə dost və tərəfdaş münasibətlərin inkişafının tərəfdarıdır. Amma təəssüf ki, Rusiya və İrandan Azərbaycana qarşı qərəz, təxribat görürük.

Metbuat.az xəbər verir ki, İran yük maşınlarının sülhməramlıların müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz hərəkəti ictimaiyyətdə ciddi reaksiya doğurub.

İndi ən çox maraq doğuran sual Qarabağa qanunsuz daşınan yüklərin təyinatı ilə bağlıdır. Bu barədə videosujeti təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.