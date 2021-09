Azərbaycanla Qətər arasında turizm əlaqələri müzakirə olunub

Azərbaycan və Qətər arasında turizm əlaqələrinin inkişaf perspektivləri, qarşılıqlı turist mübadiləsi, mədəni irsin idarəedilməsi üzrə təcrübə mübadiləsinin aparılması bu gün Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyevlə Qətərin Katara Mədəniyyət Şəhərciyi Fondunun baş direktoru Xalid Bin İbrahim Əl-Süleyti arasında keçirilən görüşdə müzakirə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Agentlik bildirib.

Məlumata görə, F.Nağıyev rəhbərlik etdiyi qurumun tabeliyindəki qoruqların fəaliyyəti, oradakı irs nümunələrinin konservasiyası üzrə layihələr və planlar, Lahıc, Basqal, Şəki kimi qoruqlarda maddi mədəniyyət və sənətkarlıq nümunələrinin əsas komponent olması haqqında danışıb.

O, həmçinin Qətərin ölkəmiz üçün hədəf turizm bazarlarından biri olduğunu vurğulayaraq turizm potensialının tanıdılması və təbliğatı məqsədilə Azərbaycanın Katarada keçirilən festivallarda təmsil olunmasından məmnunluq duyacağını qeyd edib.

Xalid Bin İbrahim Əl-Süleyti Katara Mədəniyyət Şəhərciyinin Qətərin ən çox turist cəlb edən məkanı olduğunu, bir çox beynəlxalq, regional və yerli səviyyədə festival, seminar, tamaşa və sərgilərə ev sahibliyi etdiyini bildirib.

O, şəhərçikdə Azərbaycanla bağlı keçirilən tədbirlər haqqında ətraflı məlumat verib, Azərbaycana həsr olunan tədbirlərin təşkilinə lazımi dəstəyin göstərilməsinə hər zaman hazır olduqlarını qeyd edib.

Fond rəhbəri Azərbaycanı turizm imkanlarının tanıdılması məqsədilə həmin festivallarda iştiraka dəvət edib.

Epidemioloji vəziyyətdə müsbət dinamikanın müşahidə edilməsi ilə əlaqədar səfər məhdudiyyətlərinin götürüldüyü 42 ölkə arasında Qətər də yer alır.

