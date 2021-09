Bu gün 2021-2022-ci tədris ili üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagird qəbulu prosesi başa çatacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, birinci sinfə şagird qəbulu üzrə elektron portal ( www.mektebeqebul.edu.az ) bu gün saat 18:00-da bağlanacaq.

Qeyd edək ki, aprelin 27-dən 2021-2022-ci tədris ili üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagird qəbuluna start verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.