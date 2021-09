Üç ay öncə dünyasını dəyişən xalq artisti Ramiz Əzizbəylinin məzar daşı hələ də qoyulmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat katibi Məryəm Qafarzadə "sherg.az"a mövzu haqda bunları söyləyib:

"Bildirmişdik ki, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin məzar daşının qoyulması üçün bizə əlavə büdcə ayrılmır.

Bu məsələlər Mədəniyyət Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid deyil. Amma dəfn mərasimində mümkün qədər iştirak edirik, dəstəyimizi göstəririk".

