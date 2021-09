Nigeriya Hərbi Hava Qüvvələrinin Yobe ştatına endirdiyi hava zərbələri nəticəsində 9 nəfər ölüb, 23 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Röyters” yerli fövqəladə hallar xidmətinə istinadən məlumat yayıb. Bildirilir ki, daha əvvəl HHQ Yobeyə islamçılara qarşı aviazərbələr nəticəsində dinc sakinlərin öləcəyini istisna etməmişdi.

Faktla bağlı araşdırma aparılır

