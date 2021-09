Nigeriyada “Boko Haram” terror qruplaşması hərbçilərin karvanına hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücum zamanı 12 hərbçi həlak olub. Terrorçuların itkiləri barədə məlumat yoxdur. Bildirilir ki, hərbi maşınlarda müxtəlif növ silahlar olub. Silahların Borno əyalətindəki hərbi hissəyə daşınması nəzərdə tutulmuşdu.

Yerli mənbələrin məlumatına görə, hücum zamanı terrorçuların bəzi silahları ələ keçirdiyi istisna edilmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.