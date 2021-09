ABŞ-da məzarlıqda çəkilən görüntülər insanları dəhşətə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Coel Morrison adlı gənc məzara yaxınlaşanda qəribə mənzərə ilə üzləşib. O, məzardan insan saçının kənara çıxdığını müşahidə edib. Hadisə ilə bağlı rəsmi dairələrə müraciət edilib. Görüntülər sosial mediada böyük müzakirələrə yol açıb. Bəzi istifadəçilər dəfn edildikdən sonra insanın məzarda ayıldığını irəli sürür.

Qadın saçının məzardan neçə çıxdığı hələlik məlum deyil.

