Prezident bir qrup şəxsə fəxri adlar verdi

Prezident İlham Əliyev Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının əməkdaşlarına fəxri adların verilməsi haqqında sərəncam imzlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sərəncamla Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 100 illiyi münasibətilə Azərbaycanda musiqi təhsilinin inkişafında xidmətlərinə görə Akademiyanın aşağıdakı əməkdaşlarına Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilib:

“Əməkdar incəsənət xadimi”

Babayeva Rasimə Əhməd qızı

Neymanova Kəmalə İlyas qızı

“Əməkdar artist”

Ağayeva Rəna Knyazevna

Məlikova Nigar Akif qızı

“Əməkdar müəllim”

Aşumova Samirə Rauf qızı

Bədirxanov Tofiq Nurəli oğlu

Cəfərova Lalə Tahir qızı

Əhədzadə Məleykə Böyükağa qızı

Hacıyeva Firəngiz Alim qızı

Həsənova Cəmilə İsmayıl qızı

Həsənzadə Xatirə Nəriman qızı

Mahmudova Gülzar Rafiq qızı

Mailova Adilə Hüseynovna

Mansurova Nərgiz Nail qızı

Məmmədova Arzu Böyükağa qızı

Məmmədova Arzu Raiz qızı

Məmmədova Leyla Mütalib qızı

Məmmədyarova Gülnarə Hadi qızı

Mirbabayeva Kəmalə Mir Bağır qızı

Nəsirova Könül Yasif qızı

Paşayev Əliheydər Paşa oğlu

Rüstəmova Afaq Adil qızı

Rzayeva Laləxanım Seyid Nağı qızı

Sultanova Fəridə Nurəddin qızı

Tuayeva Mədinə Zaurbəyovna

Yusifova Lətafət Ağa qızı

Zamanova Alya Abas qızı.

