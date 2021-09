Bu gün Rusiyada vahid seçkilər günüdür.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, 17-19 sentyabr tarixlərində Rusiya parlamentinin aşağı palatasına - Dövlət Dumasına, ölkənin 9 Federasiya subyektinin başçısı postuna (daha üç bölgədə qanunverici məclislərin deputatları ən yüksək inzibati şəxsləri seçəcəklər), 39 regional parlamentə və bələdiyyələrə seçkilər keçirilir.

Seçki məntəqələri yerli vaxtla saat 08.00-dan saat 20.00-a qədər açıqdır.

Azərbaycandakı Rusiya vətəndaşları bu gün saat 08.00-dan saat 20.00-dək Rusiya səfirliyinin konsulluq bölməsində (Bakıxanov küçəsi) açılan seçki məntəqəsində səs verə biləcəklər.

Rusiya parlamentinin aşağı palatasına 450 deputat 5 il müddətinə seçiləcək. Hazırda Mərkəzi Seçki Komissiyasında seçkilərdə iştirak etmək üçün 14 siyasi partiya qeydiyyatdan keçib. Partiyalar ümumilikdə 3910 namizəd irəli sürüb. Dövlət Dumasında təmsil olunmaq üçün partiyalar seçicilərin 5 və daha artıq səslərini toplamalıdırlar.

Seçkilər bu gün - sentyabrın 19-da Moskva vaxtı ilə saat 20:00-da başa çatacaq.

Milli Məclisin bir qrup deputatı Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin Dövlət Dumasına keçiriləcək seçkilərdə müşahidəçi qismində iştirak etmək üçün Moskvada səfərdədirlər. Sentyabrın 16-dan başlayan səfər sentyabrın 20-dək davam edəcək.

Deputatlar Mixail Zabelin MDB Parlament Assambleyasının, Nizami Səfərov MDB İcraiyyə Komitəsinin xətti ilə, deputatlar Fatma Yıldırım, Şahin Seyidzadə və Anar Məmmədov isə Azərbaycan parlamentinin müşahidəçiləri qismində Rusiya paytaxtında seçki prosesinin gedişini izləyəcəklər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.