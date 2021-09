Rusiya prezidenti Vladimir Putin qərb ölkələrinə qarşı tətbiq edilən qadağaların müddətini bu ilin dekabr ayının sonuna qədər uzadıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya qərbin addımına oxşar cavab verib. Məlumata görə, qadağalar iqtisadi sahələri əhatə edir.

Qeyd edək ki, qərb ölkələri Krımın ilhaqı və Ukrayna siyasətinə görə Rusiyaya sanskiya edib.

