Türkiyənin Bursa şəhərində həvəskar balıqçı maraqlı hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun tilovuna nəsli tükənməkdə olan kələr balığı düşüb.Balığı sahilə çıxara balıqçı, ardınca onu suya buraxmaq qərarına gəlib.20 kiloqram çəkisi olan balıq suya buraxılıb.

Qeyd edək ki, kələr balığı çox nadir hallarda tora və tilova düşür.

