Türkiyə ordusu PKK terrorçularını məhv etmək istiqamətində çox böyük uğurlar əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyədə ilk dəfə PKK terrorçularının sayı 200-dən aşağı düşüb. Türkiyə mənbələrinin məlumatın görə, İraqda aparılan əməliyyatlar zamanı ciddi itkilər verən PKK təşkilatı, artıq məhv olmaq üzrədir. Təşkilatın bir sıra liderləri məhv edilib.

Türkiyə ordusu İraqın şimalında bazalar quraraq, vəziyyətə nəzarət edir.

