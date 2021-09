Xalq artisti Alim Qasımov yenidən Şuşaya yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanəndənin səfəri "Mənim atam qəhrəmandır" və "Mənim oğlum qəhrəmandır" layihəsi çərçivəsində baş tutub. A.Qasımov Şuşada Gövhər ağa məscidində azan oxuyub. Həmin görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb. Xanəndə azan oxuduğu zaman onu dinləyən şəhid anaları və yaxınları göz yaşını saxlaya bilməyiblər.

