ABŞ Maliyyə Nazirliyi Əfqanıstanda humanitar əməliyyatlarla əlaqədar olaraq "Taliban" ilə məhdud maliyyə əməliyyatlarına icazə verib.

Metbuat.az bu barədə "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu icazə ABŞ hökumətinə, qeyri-hökumət təşkilatlarına və BMT də daxil olmaqla bəzi beynəlxalq təşkilatlara "Taliban"la müqavilə bağlamağa imkan verir.

Məqsəd əfqanların humanitar ehtiyaclarını təmin etməkdir. / Report

