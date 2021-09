Əməkdar artist, Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktoru Yadigar Muradov koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az azxeber.com-a istinadla xəbər verir ki, o Zığda yerləşən Modul Tipli xəstəxanada müalicə alır.

63 yaşlı aktyor bir müddət öncə koronavirusa yoluxub.

