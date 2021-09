Göygöldə bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Hacıməlik kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, 1987-ci il təvəllüdlü Məhərrəmov Azər Qiyas oğlu bıçaqlanma diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstə dərhal əməliyyat edilib, vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir.

Məlumata görə, A. Məhərrəmov qayınatası tərəfindən bıçaqlanıb.

