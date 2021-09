İŞİD İraqda hücum təşkil etdi, ölənlər var

İraqın Diyalə əyalətində İŞİD terror qruplaşmasının hücumu nəticəsində azı 5 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Shafaq” portalı məlumat yayıb. Hadisə Baakubə şəhərinin Əl-Əbbar yaşayış məntəqəsində baş verib. Məlumata görə, əvvəlcə radikallar yol kənarına qoyulan partlayıcı qurğunun üzərindən keçərkən bir yük maşınını partladıblar.

Təhlükəsizlik qüvvələri hadisə yerinə çatanda və yerli sakinlər əraziyə toplaşanda terrorçuların snayperləri hər iki tərəfdən onlara atəş açıblar. Ölənlərdən biri hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşıdır.

Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.