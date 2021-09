Böyük Britaniyada BP, Tesco Alliance şirkətlərinin bəzi yanacaqdoldurma məntəqələrini bağlayacağını açıqlaması benzin böhranına yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərədə yanacaqdoldurma məntəqələrində yanacaq tükənmək ürzədir. Benzinin daşınmasında yaşanan çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün hökumət təcili toplantı keçirib. Hökumət yanacağın daşınmasına ordunu cəlb etməyi planlaşdırır.

Həmçinin minlərlə sürücünün işə götürülməsi üçün plan hazırlanıb.

