Rasim Balayevin Şuşada duyğulu anları - VİDEO

Xalq artisti Rasim Balayevin Şuşaya gedişində duyğulu anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, səhhətində problem olsa da, Şuşaya gedib və Cıdır düzündə torpağı öpüb:

“Arzu edirəm ki, bütün insanların, el-obamızın arzuları həyata keçsin. Sağ olsun, bizim Ali Baş Komandanımız, əsgərlərimiz, qazilərimiz, şəhidlərimiz, ruhları şad olsun. Bu günü bizə göstərdilər. Allaha çox şükür. Çox şükür ki, arzum yerinə yetdi”, - deyə Rasim Balayev qeyd edib.

Qeyd edək ki, Rasim Balayev sonuncu dəfə 1986-cı ildə Şuşada olub.

