Şəhid Milli Qəhrəman, general-mayor Polad Həşimovun qızı Aybəniz Həşimova ilk dərs günü atasının məzarını ziyarət edib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ilk dərs günü ağ xalatda II Fəxri Xiyabanda atasının məzarını ziyarət edən şəhid qızının bu addımı hər kəsi heyran edib.

Qeyd edək ki, A.Həşimova bu il Azərbaycan Tibb Universitetinə daxil olub.

