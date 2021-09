Bu tələbələrə Prezident təqaüdü veriləcək SİYAHI

Prezident İlham Əliyev 2021/2022-ci tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinə daxil olmuş tələbələrə Prezident təqaüdünün verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, 2021/2022-ci tədris ilində tələbə qəbulu imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək nəticələr göstərmiş və Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinə daxil olmuş aşağıdakı tələbələrə Prezident təqaüdü verilir:

Abdullayev Anar Yaşar oğlu

Abdullayev Camal Əhməd oğlu

Abdullazadə Nigar Qabil qızı

Ağarzayeva Tamara Mehran qızı

Ağayev Tamerlan Rizvan oğlu

Ağayeva Əsmər Osman qızı

Allahverdiyeva Aynur Rauf qızı

Allahverdiyeva Türkan Musa qızı

Alməmmədli Aydan Faiq qızı

Aslanova Rübabə Kamran qızı

Bağırova Gülay Elşad qızı

Baxşalıyev Ramin Amil oğlu

Baxşəliyev Eldar Fətəli oğlu

Bayramov Elçin İlqar oğlu

Bəbişli Cavad Ümüdvar oğlu

Bədəlov Əflan Aslan oğlu

Bəşirov Fətulla Vaqif oğlu

Cabbarzadə Sevinc Zeynal qızı

Camaləddinli Cəmşid Mürşüd oğlu

Cəfərli Aysel Eynur qızı

Cəfərova Nərgiz Zaur qızı

Çələbiyev Nazim Eldəniz oğlu

Dürüskari Fatimə Rzayevna

Əfəndiyev Kamil Nazim oğlu

Əhmədzadə Fatimə İxtiyar qızı

Əliyev Əlehsan Rövşənoviç

Əliyev Mirmahmud İsmayıl oğlu

Əliyev Murad Elçin oğlu

Əliyeva Elvina İlqar qızı

Əliyoldaşov Gülbala Əliyoldaş oğlu

Əmirova Şəbnəm Zöhrab qızı

Ənsərli Cahan Akif qızı

Əsədov İsmayıl Abbas oğlu

Fərziyeva Esmira Natiq qızı

Hacıyeva Sevin Eldar qızı

Heydərova Elanə Arif qızı

Həmzalı Nəzrin Elçin qızı

Həsənli Oğuz Malik oğlu

Həsənov İlham Babək oğlu

Həşimzadə Həmid Ramin oğlu

Hümmətova Aysu Razim qızı

Hüseynov Hüseynəli Surxay oğlu

Hüseynov Şamşur Şahmar oğlu

Hüseynzadə Aysun Eldar qızı

Xəlilli Murad Çingiz oğlu

İbrahimxəlilov Yaşar Təmraz oğlu

İbrahimova Mədinə Eldəniz qızı

İsgəndərli Nərmin Şahin qızı

İsmayılova Nuridə Qüdrət qızı

Kazımov Ayxan Seymur oğlu

Kərimli Fidan Vasif qızı

Kərimova Maya Ramin qızı

Qasımov Səmral Seymur oğlu

Qasımova Röya Anar qızı

Qebedova Billurə Elnur qızı

Quliyev Cəfər Qafar oğlu

Quliyev Fuad Anar oğlu

Quliyev Rüfət Vüqar oğlu

Quliyev Şamil Orxan oğlu

Qulizadə Nərmin Əli qızı

Qurbanlı Qənirə Akif qızı

Qurbanzadə Məhəmməd Fəxrəddin oğlu

Mahmudzadə Zəhra Əli qızı

Mansırlı Ayşə Ələddin qızı

Mehdizadə Cavidan Azər oğlu

Məhərrəmli İsa Yusif oğlu

Məhərrəmli Şahid Rövşən oğlu

Məhərrəmova Aygün Allahverdi qızı

Məmmədli İsmayıl İbrahim oğlu

Məmmədli Məmməd Fuad oğlu

Məmmədov Mirsaleh Mircəlal oğlu

Məmmədova Arzu Ramil qızı

Məmmədova Gülcan Araz qızı

Məmmədova Jalə Müşviq qızı

Məmmədova Nəzrin Vüqar qızı

Məmmədova Vətən Mütəllim qızı

Məsmalıyev Sərcan Şahin oğlu

Mirzəyev Vüqar İlqar oğlu

Muradlı Kamil Anar oğlu

Murtuzov Ruslan Abbas oğlu

Mustafayev Anar Zahidoviç

Mustafayev Kamran Teymur oğlu

Nəsibova Yasəmən Həsənəli qızı

Nəzərova Gülay Müslüm qızı

Novruzova İlhamə Natiq qızı

Nuriyeva Lalə Tahir qızı

Nurkişiyev Aydın Aqil oğlu

Pirizadə Nurlan Müşfiq oğlu

Rəşidova Türanə Oruc qızı

Rüstəmli Aysu Seymur qızı

Sadıqova Zümrüd Fərman qızı

Sevdimli Jalə Ceyhun qızı

Sultanov Rəvan Nüsrət oğlu

Süleymanova Ləman Elman qızı

Şamilzadə Günay Ruslan qızı

Şəfiyev Əbil Üzeyir oğlu

Vahablı Əkbər Mahir oğlu

Yusifova Cəmilə Mahir qızı

Yusifova Nigar Əhməd qızı

Yüzbəyova Aytac Romik qızı

Zeynallı Ülviyyə Üzeyir qızı

Zeynallı Zeybə Rəfail qızı.

