Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Komanda Məntəqəsində keçirilən xidməti müşavirədə Azərbaycanın dövlət sərhədində və Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində vəziyyət təhlil edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a nazirlikdən məlumat verilib.

Müşavirəyə müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov rəhbərlik edib.

