Ermənistandan İDDİA: Bakı ilə Moskva arasında müzakirələr aparılır - Pakistanlı sülhməramlılar Qarabağa gələcək?

“Azərbaycan hazırda Rusiya ilə beş ildən sonra nə olacağını müzakirə edir”.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Ermənistanın Qloballaşma və Regional Əməkdaşlıq Analitik Mərkəzinin sədri, erməni politoloq Stepan Qriqoryan deyib.

Politoloq bildirib ki, Bakı sülhməramlıların tərkibində Rusiyadan başqa Pakistanla Türkiyənin də olmasını tələb edir. Qriqoryan qeyd edir ki, Azərbaycan bu məsələni çox sərt şəkildə ortaya qoyur və məndə olan məlumatlara görə, hazırda Rusiya ilə belə danışıqlar aparır”deyə o qeyd edib.





