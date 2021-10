“Qarabağ bülbülləri”nin solisti İzahat Cəfərov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun kürəkəni sosial şəbəkədə paylaşım edib.

O bildirib ki, İ.Cəfərov 59 yaşında dünyasını dəyişib.

