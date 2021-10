Prezident bu təhsil işçilərini TƏLTİF ETDİ

Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikasının təhsil işçilərinin təltif edilməsi haqqında" sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla Azərbaycan təhsilinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı təhsil işçiləri təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Abbasov Ənvər Məhəmməd oğlu

Ələkbərova Faina Emmanuilovna

Xanlarova Sara Cəbrayıl qızı

Xəlilov Vidadi Cəmil oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Abduləzimova İradə Baxış qızı

Abdullayeva Yeganə Akif qızı

Ağakişiyev Aslan Gənci oğlu

Ağamalıyeva Sədiqə Qəfər qızı

Ağayeva Əminə Bəxtiyar qızı

Allahverdiyev Yaşar İsmayıl oğlu

Apayeva Hüsnəxanım Şixəmməd qızı

Babayev Habil Heydər oğlu

Babayev Həbibulla Canisab oğlu

Babayev Şöyüb Əkbər oğlu

Bağırlı Nigar Əhməd Soltan qızı

Bağırov Fərhad Qurban oğlu

Balakişiyev Şahbaz Şəmməd oğlu

Bayramova Gülbəniz Məhərrəm qızı

Cavadov İlham Ağaqardaş oğlu

Cəbrayılov Samir Adil oğlu

Dadaşova Mənzər Ramiz qızı

Dəmirova Fərqanə Vahid qızı

Əhmədov Hümeyir Hüseyn oğlu

Əhmədov Vidadi İsgəndər oğlu

Əhmədova Təranə Sarxan qızı

Əhmədova Tutu Rza qızı

Əkbərova Mehriban Telman qızı

Ələkbərova Mənzər Nadir qızı

Əliyev Famil Abbas oğlu

Əliyeva Təranə Qaraş qızı

Əlizadə Xavər Şükür qızı

Əsədova Lalə Hacıbala qızı

Hacınskaya Reyhan Əkbər qızı

Hacıyev Asif Xatabala oğlu

Heydərova İlahə Xanəsən qızı

Həsənova Afət Musa qızı

Hüseynova Aidə Əli qızı

Hüseynova Laləzar Amil qızı

Hüseynova Südabə İsa qızı

İbrahimova Təranə Qəzənfər qızı

İsakov Mübariz Məmməd oğlu

İsmayılov Bünyad Fikrət oğlu

İsmayılova Sücayət Yaqub qızı

İsmayılova Sveta İldırım qızı

Kazımov Yaşar Nurəddin oğlu

Kərimova Mətanət Elçin qızı

Qasımova Nuriyyə Aslan qızı

Qulamov Elmar Rəfail oğlu

Quliyeva Simuzər Valeh qızı

Quliyeva Ulduz İsmixan qızı

Quluyeva Sədaqət Tofiq qızı

Qurbanova Gülbəniz Cəfərqulu qızı

Mahmudova Pərvanə Seyidağa qızı

Mehdiyeva Elmira Xasay qızı

Məmmədov Zəfər Həsən oğlu

Məmmədova Arzu Ramiz qızı

Məmmədova Elnarə Bahadir qızı

Məmmədova İradə Maşallah qızı

Məmmədova Kübra İbrahim qızı

Məsimova Samirə Nəriman qızı

Məstəliyev Elnur Mətləb oğlu

Mirzəyeva Gülnar Əlhəm qızı

Mirzəyeva Mehparə Ramazan qızı

Mirzəyeva Təranə Mirzə qızı

Muradova Şükufə Müslüm qızı

Musayeva Rəna Qiyas qızı

Mustafayeva Şəhla Gürşad qızı

Osmanova Nailə Paşa qızı

Rəhimova Afaq Vüqar qızı

Rəhi̇mova Nuranə Elman qızı

Rəsulova İlahə Zahid qızı

Rufullayev İlham Hacıvəli oğlu

Rufullayev Qədir Məzahim oğlu

Rüstəmova Qəmər Xalıq qızı

Rzayeva Səbinə Rahil qızı

Sadıqov Fərman Əlövsət oğlu

Sadıqov Şəmil Kamil oğlu

Soltanova Əsli Məhəmməd qızı

Süleymanov Sahib Qədir oğlu

Şirinova Nəzakət Firidun qızı

Şükürova Sənubər Fəqani qızı

Talıblı İradə İbadulla qızı

Yusifova Cəmilə Rüstəm qızı

Zülfiyeva Sevil Vəli qızı.

