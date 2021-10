Prezident bu hərbçiləri TƏLTİF ETDİ

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzlaayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla NATO-nun Əfqanıstandakı Qətiyyətli Dəstək Missiyasında Azərbaycan Respublikasını yüksək səviyyədə təmsil etmiş, öz xidməti vəzifələrini və qarşıya qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən şücaət və fədakarlıq göstərmiş Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:

“İgidliyə görə” medalı ilə

Abdullayev Cəsarət Ramazan oğlu – mayor

Gəncəliyev Həsən Altay oğlu – kapitan

Abduləzimov Əli Xanlar oğlu – tibb xidməti baş leytenantı

Hacıyev Pərviz Əskər oğlu – baş leytenant

İsmayılov Elmar Elnur oğlu – baş leytenant

Salahov Gündüz Vəliyəddin oğlu – baş leytenant

Yusifli Seymur Şəmistan oğlu – baş leytenant

Zeynalov Elvin Elman oğlu – baş leytenant

Quliyev İlkin Məstan oğlu – leytenant

Ağaliyev Kamran Məmmədağa oğlu – baş gizir

Seyidov Mirbağır Miryaqub oğlu – baş gizir

Ağayev Şəhram Hilal oğlu – gizir

Həşimov Sahil Nağı oğlu – gizir

Mahmudzadə Tural Nazim oğlu – gizir

Məhərrəmov Cahangir Çingiz oğlu – gizir

Hüseynov Vasif Vahid oğlu – baş çavuş

Məmmədov Vüqar Məmməd oğlu – əsgər

Musayev Rövşən Nail oğlu – əsgər

Rzayev Qafar Tofiq oğlu – əsgər

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

Nəsirli Səməd Yaşılxan oğlu – baş leytenant

Saqizadə Məhəmməd Elman oğlu – baş leytenant

Abdunov Saleh Valeh oğlu – çavuş

Əcəmov Zaur Zabil oğlu – çavuş

Əliyev Vüsal Qurbanxan oğlu – çavuş

Həsənov Rusif Yusif oğlu – çavuş

Kərimov Alik Kərim oğlu – çavuş

Mirzəmətov Vadim Mihman oğlu – çavuş

Baxşiyev Elman Əlhüseyn oğlu – kiçik çavuş

Familzadə Əliheydər Ədalət oğlu – kiçik çavuş

Həziyev Pilağa Bəfalı oğlu – kiçik çavuş

Qəhrəman Elmir Elnur oğlu – kiçik çavuş

Musayev İsmət Cəlil oğlu – kiçik çavuş

Şabutov Şabut Sakit oğlu – kiçik çavuş

Paşayev Seymur Silduz oğlu – baş əsgər

Bayramov Ağabala Bəhram oğlu – əsgər

Əzizov Pərviz Qubad oğlu – əsgər

Muradov Zahid Məmməd oğlu – əsgər

Tahirov Çingiz Abdulla oğlu – əsgər

Tarıverdiyev Fariz Əfqan oğlu – əsgər.

