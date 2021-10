Bir müddət əvvəl Xəzər TV ilə yollarını ayıran əməkdar jurnalist Xoşqədəm Hidayətqızının yeni çalışacağı kanal məlum olub.

Metbuat.az Manset.az-a istinadla xəbər verir ki, məşhur teleaparıcının artıq ARB TV rəhbərliyi ilə görüşdüyü və razılığa gəlidikləri bildirilib.

Hidayətqızının öz kollektivi ilə noyabrın əvvələrində efirə başlayacağı bildirilib.

