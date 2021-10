Azərbaycanda Diplomatik korpus nümayəndələrinin Şuşaya səfəri başlayıb

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-in rəsmi tviter səhifəsindəki paylaşımda deyilir.



“Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında maraqlı proqram keçiriləcək. Bura görməli yerlərə gəzinti, yenidənqurma işləri ilə tanışlıq, Cıdır düzündə xalq musiqisini dinləmə daxildir”, - paylaşımda qeyd edilib.

