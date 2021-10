Füzuli Teatrı yeni mövsümü “Yaddaş” tamaşası ilə açacaq

Füzuli Dövlət Dram Teatrı 33-cü mövsümü oktyabrın 25-i saat 13:30-da Akif Həsənoğlunun “Yaddaş” əsəri əsasında səhnələşdirilmiş tamaşa ilə açacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a Teatrdan məlumat verilib.

Bildirilib ki, Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə hazırlanan tamaşaya teatrın baş rejissoru, Əməkdar artist Asif Şirinov quruluş verib.

Tamaşanın quruluşçu rəssamı Ellinaz Balaşova, müsiqi tərtibatçısı Sənan Sevindikzadədir. Səhnə əsəri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərə ithaf olunur. Müharibə mövzusuna həsr olunmuş tamaşa Azərbaycan əsgərinin yüksək vətən sevgisini və parlaq qələbəsini bədii şəkildə əks etdirir.

Qeyd edək ki, Füzuli Dövlət Dram Teatrı yaxın günlərdə yeni repertuarını təqdim edəcək

