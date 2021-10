Günel Tatlısəsin oğlunun toyunda BELƏ GÖRÜNTÜLƏNDİ - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, İbrahim Tatlısəsin oğlu İdonun dəbdəbəli toyu baş tutub. İdo sevgilisi Yasemin Şefkatli ilə nikah masasına oturub.

Metbuat.az axsam.az-a istinadla bildirir ki, gecənin qonaqları sırasında müğənni Günel Zeynalova da yer alıb. Günel gecədə səhnəyə çıxaraq mahnılar səsləndirib. O, Tatlısəsin digər oğlu Ahmed Tatlısəslə duet də oxuyub.

Günel onun Türkiyədə məşhurlaşmasının səbəbkarı olan İbrahimlə foto da çəkdirib. Sənətçi "Mənəvi atam" dediyi İbrahim və gecədən olan digər görüntüləri sosial şəbəkə hesabında yayımlayıb.

