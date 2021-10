Azərbaycan BMT-də Gürcüstanı dəstəklədi

Cenevrədə BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 48-ci sessiyası çərçivəsində “Gürcüstanla əməkdaşlıq” adlı hesabat təqdim edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənəddə Gürcüstanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət və işğal altında olan Abxaziya və Cənubi Osetiyadakı durum əksini tapıb.

Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, toplantıda nazir müavini Aleksandr Xvtisiaşvili BMT-yə üzv ölkələrin nümayəndələrini işğal altında olan ərazilərdəki ağır humanitar vəziyyət barədə məlumatlandırıb.

O qeyd edib ki, işğalçılar tərəfindən qanunsuz olaraq dəmir məftillərin çəkilməsi, işğal xəttinin bağlanması və tibbi təxliyədən imtina edilməsi humanitar vəziyyətin pisləşməsi və insanların ölümü ilə nəticələnib. Sessiyada iştirak edən Avropa İttifaqı, Azərbaycan, Bolqarıstan, Böyük Britaniya, Almaniya, Estoniya, Latviya, Litva, Moldova, Polşa, Ukrayna, Finlyandiya və İsveç nümayəndə heyətləri Gürcüstana dəstək ifadə ediblər. Onlar Gürcüstanda insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində əldə olunmuş irəliləyişi alqışlayıblar, ölkənin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər çərçivəsində ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qətiyyətli dəstək ifadə ediblər. Gürcüstanın işğal altında saxlanılan ərazilərində insan hüquqları ilə bağlı vəziyyətdən narahatlıq da bildirilib.

Xatırladaq ki, Azərbaycan bu il artıq ikinci dəfədir ən ali beynəlxalq qurumda Gürcüstanı dəstəkləyir. Belə ki, bu ilin iyununda BMT Baş Assambleyasının Nyu-Yorkda keçirilən 75-ci sessiyası çərçivəsində “Gürcüstanın Abxaziya və Tsxinval bölgəsi/Cənubi Osetiyadan olan məcburi köçkün və qaçqınların statusu barədə” qətnamə qəbul olunub və Azərbaycan sənədin lehinə səs verib.

