Gürcüstanın sabiq prezidenti Mixeil Saakaşvilinin vəziyyəti pisləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rustavi şəhərindəki həbsxanada Saakaşviliyə baş çəkəndən sonra onun şəxsi həkimi Nikoloz Kipşidze məlumat verib.

M.Saakaşvili artıq 10-cu gündür aclıq aksiyası keçirir.

Həkim bildirib ki, Saakaşvilidə talassemiya xəstəliyi var: “Mişa daha da ağır yeriyir, danışmaqda çətinlik çəkir"

