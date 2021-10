Bu ölkə qaranlığa qərq oldu

Livanda yanacaq probleminə görə elektrik şəbəkələrinin fəaliyyətində ciddi böhran yaşanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən gün elektrik enerjinin verilməsi tamamilə dayanıb. Lakin ordunun 6 milyon litr yanacaq dəstəyindən sonra bəzi bölgələrə 2-3 saat enerji verilib. Rəsmi mənbələrin məlumatına görə, dəstək olmasa 3 gündən sonra elektrik enerjinin verilməsi tamamilə dayanacaq. Problemin aradan qaldırılması üçün bəzi addımlar atılır.

Böhranın yaranmasına Mərkəzi Bankda valtuya ehtiyatlarının azalması və hökumətin uzun müddət formalaşmaması olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.