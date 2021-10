Sumqayıtda qadın intihara cəh edib.

Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, oktyabrın 11-də saat 14 radələrində Sumqayıt şəhəri ərazisində yerləşən dənizkənarı parkda bir qadın qəfil özünü dənizə atıb. Ərazidə xidmət aparan polis əməkdaşlarının çevikliyi sayəsində həmin qadın sudan çıxarılaraq xilas edilib.

Araşdırmalarla onun şəhər sakini A.Ramazanova olması müəyyən edilib.

