Hindistanın xarici işlər naziri Subramanyam Cayşankar Ermənistana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hind nazir Tvitter səhifəsində yazıb.

“Ermənistana səfər edən Hindistanın ilk xarici işlə naziri olmağıma görə şadam”, - deyə o qeyd edib.

