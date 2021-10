ARB TV-də efirə gedən maraqlı verilişlərdən biri də "Diqqət Efir" layihəsidir. Verilişdə ictimai-siyasi, sosial və mədəni mövzuları əhatə edən araşdırma xarakterli reportajlar izləyicilərə təqdim olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, verilişin müxbiri Turan Ədalətqızının məişət zorakılığı mövzusunda hazırladığı reportaj tamaşaçıların marağına səbəb olub.



Reportajı daha canlı etmək və izləyicilərə əyani olaraq çatdırmaq üçün müəllif özü şiddətə məruz qalıb.

Həmin reportajı təqdim edirik:

