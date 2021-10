Nigeriya Türkiyədən PUA almaq niyyətindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nigeriyanın hakim dairələrindən açıqlama verilib. Bildirilir ki, ordu PUA-lardan terrorçulara qarşı istifadə etmək niyyətindədir. Açıqlamaya görə, Nigeriya ilə Türkiyə arasında münasibətlər yaxşıdır. Məlumata görə, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Nigeriyaya səfəri gözlənilir. PUA ilə bağlı məsələnin bu səfər zamanı ətraflı müzakirə olunacağı bildirilib.

