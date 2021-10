Portuqaliya millisinin və "Mançester Yunayted" klubunun futbolçusu Kriştianu Ronaldu özünə yeni avtomobil alıb.

Ulduz futbolçu qara rəngli "Bugatti Centodieci" üçün 8,5 milyon funt sterlinq (19 milyon manat) ödəyib.

Mənbə yazır ki, sözügedən avtomobildən ümumilikdə 10 ədəd istehsal edilib ki, bu da onu dünyanın ən eksklüziv və nadir modellərindən birinə çevirir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.