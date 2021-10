Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) Dövlət Başçıları Şurasının videokonfrans formatında iclası başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclası Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko açıb.

İclasda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də çıxış edəcək.

Görüşün gündəliyinə 11 məsələ daxildir.

İclasda dövlət başçılarının MDB çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət barədə fikir mübadiləsi aparacaqları, 2022-ci ildə MDB-yə sədrliklə bağlı qərar qəbul edəcəkləri gözlənilir.

