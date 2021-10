Türkiyə Mərakeş və Efiopiyaya hücum PUA-ları satıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Röyters agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, tərəflər arasında müqavilələr imzalansa da, detallar barədə ətraflı məlumat yoxdur.

Qeyd edilir ki, Türkiyə Mərakeş və Efiopiyaya “Bayraktar TB2” PUA-ları satmaqla yanaşı onlara PUA_lardan istifadəyə dair təlimlər də keçəcək.

