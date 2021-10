Ermənistanın paytaxtı İrəvanda Rusiya əleyhinə mitinq keçirilir.

Metbuat.az erməni Teleqram kanallarına istinadla xəbər verir ki, nümayişdə yüzlərlə adam iştirak edir. Nümayişçilər Rusiya və prezident Vladimir Putin əleyhinə müxtəlif şüarlar səsləndirirlər.

Maraqlı məqam isə Putin əleyhinə səslənən şüarlara nümayişçiləri müşayiət edən güc strukturlarının reaksiya verməməsidir. / Konkret.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.