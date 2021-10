Əməkdar artist Könül Kərimova yenə fotoşoplu şəkli ilə gündmə gəlib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən bildirir ki, müğənni proqram vasitəsilə üzünə effekt verib, gəncləşdirib, saç rəngini tündləşdirib.

Bu fotosunu instaqramda yayımlayan Kərimova "Deyin görüm, bu rəng və saç düzümü mənə yaraşır, ya yox?" sözlərini yazıb.

Onun şəklinə 500-dən çox rəy gəlib. İzləyiciləri ifaçını fotoşopdan hədsiz istifadə etdiyi üçün yenə tənqid atəşinə tutublar.

