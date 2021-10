Bakının Yasamal rayonu ərazisində yerləşən 20 saylı məktəb-liseyi 2 həftəlik bağlanıb.

Metbuat.az Baku ws-ə istinadən xəbər verir ki, məktəbdə yoluxma çox olduğu üçün təhsil müəssisəsi karantinə alınıb.

Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün təhsil müəssəsilə əlaqə saxladıq.

Məktəbdən məlumat təsdiqini tapdı. Bildirildi ki, həqiqətən də məktəbdə əyani dərslər 2 həftəlik dayandırılıb.

