Lavrovdan Ərdoğana BÖYÜK DƏSTƏK: Rusiya buna razılaşdı

Rusiya Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın irəli sürdüyü "Dünya 5-dən böyükdür" fikrinə dəstək verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lavrovun sözlərinə görə, BMT dövrün tələblərinə cavab vermir və quruluşunun dəyişməsinə ehtiyac var. Diplomat bəyan edib ki, indi dünyada BMT formalaşdırılan vaxtda olduğundan daha çox ölkə var.

“Mən Ərdoğanla razıyam ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvünün dünyadakı hadisələrin taleyini təyin etmək hüququ yoxdur" - deyə Lavrov bildirib.

