Bu alınan mallar mağazalarda geri qaytarılmır - SİYAHI / VİDEO

"Azərbaycanda alınan məhsullar 14 gün ərzində qaytarıla və dəyişdirilə bilər. Bu zaman kassa çekinin olması mütləqdir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "Xəbər Ertəsi"nə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin sektor müdiri Roman Qaraşov bildirib.

O əlavə edib ki, hər hansı sahibkar hüquq pozuntusuna yol verərsə, onun barəsində 600-900 AZN məbləğində cərimə tətbiq oluna bilər.

Sektor müdiri həmçinin qaytarılmayan mallarla bağlı danışıb və bu barədə qərarın Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul olunduğunu deyib.

Malların siyahısı ilə videoda tanış ola bilərsiniz.

